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لبنان

سماع دوي انفجار في مرجعيون... ما مصدره؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 04:55
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سمع منذ قليل دوي انفجار في منطقة مرجعيون، تبين أنه ناجم عن صاروخ اعتراضي معادي فوق سهل الخيام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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انفجار

مرجعيون...

مصدره؟

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