رستم اكد دعمه وتضامنه مع نقابة المحامين شمالا

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استغرب النائب أحمد رستم في بيان " عملية اقتحام نقابة المحامين في طرابلس والشمال وقذفها باتهامات باطلة لا صحة لها، لما يعرف عن النقيب سامي الحسن بعروبيته ووطنيته المعهودة".واعتبر رستم أن "النقابة هي المرجع القانوني الأول في البلد والذي يرجع إليه في كثير من القضايا القانونية والاعتداء على هذا البيت وهذا المقام، بمثابة الاعتداء على القانون".كما أكد "دعمه وتضامنه مع النقابة ضد الافتراءات التي تساق بحقها وبحق النقيب سامي الحسن، وطالب القوى الأمنية التحرك لحماية النقابة".