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لبنان

بالصور... إليكم ما ضبطته الجمارك في المطار

Lebanon 24
31-05-2024 | 05:21
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تمكّنت شعبة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، من ضبط كمية من حشيشة الكيف كانت معدّة للتصدير الى هولندا، بوزن 20.950 كلغ.
 
 
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المطار

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