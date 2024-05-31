اعتصام لعمال كهرباء قاديشا تضامنا مع الجابي عبدالله كريم

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نفذ عمال وموظفو وجباة كهرباء قاديشا اعتصاما امام مركز ادارة الشركة في الميناء، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، تضامنا مع الجابي عبد الله كريم الذي تعرض امس في منطقة ضهر العين، موقع عمله، من قبل مجهولين لاعتداء وسلب بقوة السلاح بينما كان يمارس مهمة جباية قيمة فواتير الكهرباء.وروى كريم ما حصل معه مطالبا الأجهزة الأمنية بـ"القاء القبض على الفاعلين واستعادة الاموال المنهوبة ، وانزال العقوبة الكاملة بالفاعلين".