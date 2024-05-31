بعد انتشار فيديو له وهو يسرق دراجة ناريّة... أمن الدولة أوقفته

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افادت مديرية امن الدولة في بيان انه" بعد انتشار فيديو على إحدى الصفحات عن شاب يسرق الدرّاجات الناريّة في بيروت، رصدته أمن الدولة، وبعد أخذ إشارة القضاء، أوقفته دوريّة من مديريّة بيروت الإقليميّة - مكتب بيروت الثالثة، وأثناء التحقيق معه، اعترف بسرقة الدرّاجات الناريّة وابتزاز أصحابها لإعادتها لهم مقابل مبالغ ماليّة، واعترف ببيع العديد منها في المخيّمات الفلسطينيّة واستبدال ثمنها بالمخدّرات.أُجري المقتضى القانونيّ بحقّه بناءً على إشارة القضاء".