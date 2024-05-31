لسكان صيدا... هذه تسعيرة المولدات عن شهر أيار

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جددت لجنة الشفافية في بلدية صيدا في بيان، "التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر أيار وهي 32269 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة، على الا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلو وات 38000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل. - للمشتركين بالعدادات بسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس385000 ل.ل لقدرة 5 أمبير و 685000 ل.ل لقدرة 10 أمبير و يضاف 300000 ل.ل لكل 5 أمبير إضافي. - بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 985000 ليرة وليس 2785000 ليرة".واشار البيان الى " إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد، اضافة الى إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين. و إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين".وشدد انه " في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية)".وقالت اللجنة: "بناء لاتفاقها مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى الاخيرة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وسيتم ابلاغها مضمون هذا البيان."واعلنت اللجنة في بيانها الى ان "وزارة الطاقة والمياه لفتت انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: 1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية. 2-رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره... 3-التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية. 4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة. واهابت ا بالمعنيين بحماية المستهلك وخصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص".