25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لسكان صيدا... هذه تسعيرة المولدات عن شهر أيار
Lebanon 24
31-05-2024
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت لجنة الشفافية في بلدية صيدا في بيان، "التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر أيار وهي 32269 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة، على الا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلو وات 38000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل. - للمشتركين بالعدادات بسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس385000 ل.ل لقدرة 5 أمبير و 685000 ل.ل لقدرة 10 أمبير و يضاف 300000 ل.ل لكل 5 أمبير إضافي. - بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 985000 ليرة وليس 2785000 ليرة".
Advertisement
واشار البيان الى " إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد، اضافة الى إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين. و إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين".
وشدد انه " في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية)".
وقالت اللجنة: "بناء لاتفاقها مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى الاخيرة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وسيتم ابلاغها مضمون هذا البيان."
واعلنت اللجنة في بيانها الى ان "وزارة الطاقة والمياه لفتت انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: 1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية. 2-رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره... 3-التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية. 4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة. واهابت ا بالمعنيين بحماية المستهلك وخصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص".
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
12:25 | 2024-05-30
30/05/2024 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
01:45 | 2024-05-31
31/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت عن مفاجأة... هل ستتزوّج دانييلا رحمة من ناصيف زيتون قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
كشفت عن مفاجأة... هل ستتزوّج دانييلا رحمة من ناصيف زيتون قريباً؟ (فيديو)
09:17 | 2024-05-30
30/05/2024 09:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتباراً من اليوم... بدء إستيفاء رسوم "الميكانيك"
Lebanon 24
إعتباراً من اليوم... بدء إستيفاء رسوم "الميكانيك"
10:06 | 2024-05-30
30/05/2024 10:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات البحث لا تزال جارية في حولا.. الغارة أوقعت شهيدين وهذه آخر المستجدات
Lebanon 24
عمليات البحث لا تزال جارية في حولا.. الغارة أوقعت شهيدين وهذه آخر المستجدات
13:56 | 2024-05-30
30/05/2024 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:30 | 2024-05-31
ماذا شهدت إسرائيل بعدما استهدفت سيارة إسعاف في الناقورة؟
08:25 | 2024-05-31
قراران لوزير المالية يتعلقان بتمديد مهل
08:22 | 2024-05-31
بيان لنقابة المعلمين... هذه تفاصيله
07:58 | 2024-05-31
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
07:49 | 2024-05-31
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف في الناقورة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟
07:39 | 2024-05-31
القرار اتّخذ... هذا ما سيقوم به إسرائيليّون بعد انتهاء الحرب مع "حزب الله"
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
31/05/2024 15:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
31/05/2024 15:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
31/05/2024 15:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24