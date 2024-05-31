قياديّ كبير من "حماس" يدخل بيروت.. هذا ما أعلنه!

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وخلال المؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثين في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "دورة طوفان الأقصى"، قال هنية إن "المقاومة الإسلامية في لبنان تقف اليوم مساندة لغزة"، مشيرا إلى أن "عملية "طوفان الأقصى" رفعت القضية الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق وفتحت الباب للاعتراف بالدولة الفلسطينية".وقال هنية إن "الكيان فشل في تحقيق أهدافه وذلك بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، وأضاف: "الكيان فشل في قوة ردعه وفي إرهابه الفكري بفضل طوفان الأقصى".وأكد هنية ان "المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنها لن تتنازل عن مطالبها، وهي متمسكة بموقفها المتمثل بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار وصفقة تبادل الأسرى".واعتبر هنية أن "الاحتلال يستخدم المفاوضات لاستمرار عدوانه على شعبنا لذلك فإن فصائل المقاومة لا تقبل بأن تكون جزءا من هذه المناورات".وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن "استثمار هذه المعركة يتطلب موقفا عربيا وتحركا جماهيريا لاستنهاض حركة مناهضة للتطبيع".