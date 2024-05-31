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لبنان
الخوري استقبل نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة
Lebanon 24
31-05-2024
|
06:06
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة (UNDP) محمد صالح في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان،يرافقه مستشار البرنامج نينو كرامون، في حضور القاضيين إيلي الحلو وجوي مخايل. وقد أثنى صالح على "التعاون القائم والمشاريع المستدامة مع لبنان من خلال الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومنها البرنامج الإنمائي في إطار التعاون القائم مع وزارة العدل والمشاريع المشتركة التي يتمُّ تنفيذها".
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بدوره، شكرَ الوزير الخوري مدير البرنامج على التعاون الذي حصل في الفترة السابقة، قائلاً: "لقد تمنّيتُ عليه، في التقارير التي ستُقدّم الى مسؤولي البرنامج لدى زياراتهم الى لبنان مستقبلاً، إيلاء المؤسسات والقطاعات العامة الاهتمام نفسه الذي كان قائماً في السابق، كي نتمكن من الاستمرار بالزخم وبالوتيرة نفسها للانتقال من الإدارة السابقة الى إدارة بمفهوم جديد وبتقنية عالمية وحديثة داخل المؤسسات، وهو ما نعمل عليه".
وأضاف: "لقد كان التعاون مع UNDP خلال الفترة السابقة مثمراً بحيث تمّ تجهيز وزارة العدل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إضافة الى مشاريع أخرى قيد الإعداد وتتمّ دراستها بين الطرفين".
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