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لبنان

عصابة أفرادها من السوريين... تجمع الأموال من المناطق اللبنانيّة وهذا ما تفعله بها

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:26
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افادت مديرية امن الدولة في بيان انه" في إطار سعيها إلى مكافحة أعمال تهريب الأموال إلى الخارج،  وبنتيجة التحرّيات والإستقصاءات، أوقفت دوريّة من مكتب مرجعيون حاصبيا – مديريّة النبطيّة الإقليميّة، عصابةً جميع أفرادها من السوريّين وهم، (ي.م.) و (م.ع.) و (ص.ج.) و (م.ج.) و (س.ا.)،  ينشطون بين البقاع والجنوب في مجال جمع الأموال من عدّة مناطق مختلفة ضمن نطاق مرجعيون، ويقومون بتحويلها بطريقة غير شرعية من لبنان إلى بعض الدول العربيّة والأوروبيّة، وتمّ ضبط مبالغ ماليّة معهم معدّة للتهريب.
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خُتم المحل – مركز عملهم في منطقة برالياس - البقاع بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة  القضاء المختصّ".
 
 
 
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