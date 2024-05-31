ما جديد التحقيقات في جريمة قتل الشاب عزام أبو ليلى؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد عملية رصد وتعقب وبنتيجة التحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات وبأقل من 72 ساعة على وقوع جريمة قتل الشاب عزام أبو ليلى، في منطقة ضهر العين، من توقيف 5 أشخاص متورطين في الجريمة، في مدينة طرابلس وضواحيها.

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