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لبنان

ما جديد التحقيقات في جريمة قتل الشاب عزام أبو ليلى؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 06:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد عملية رصد وتعقب وبنتيجة التحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات وبأقل من 72 ساعة على وقوع جريمة قتل الشاب عزام أبو ليلى، في منطقة ضهر العين، من توقيف 5 أشخاص متورطين في الجريمة، في مدينة طرابلس وضواحيها.
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جريمة

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