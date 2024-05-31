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لبنان

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف في الناقورة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
31-05-2024 | 07:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، عند أطراف بلدة الناقورة.
 
 
وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية عن استشهاد أحد المسعفين، وإصابة آخر.
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