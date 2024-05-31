غارة إسرائيلية تستهدف سيارة إسعاف في الناقورة... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، عند أطراف بلدة الناقورة.

وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية عن استشهاد أحد المسعفين، وإصابة آخر.