ماذا شهدت إسرائيل بعدما استهدفت سيارة إسعاف في الناقورة؟

نقلت "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن حالة استنفار دفاعي أُعلنت في الشمال على خلفية قصف سيارة الإسعاف في الناقورة.

وكان العدوّ الإسرائيلي استهدف عصر اليوم سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، عند أطراف بلدة الناقورة ما أدى إلى استشهاد أحد المسعفين، وإصابة آخر.