نقابة مكاتب السياحة والسفر تتابع مع "LITOOA" تشجيع السياحة الوافدة

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عقد مجلس نقابة اصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود إجتماعاً مع شركات السياحة والسفر التي تعنى بالسياحة الوافدة LITOOA، في إطار التنسيق المستمر الذي يسبق حالياً موسم الصيف، لإقتراح وإتخاذ كل الخطوات التي من شأنها معالجة أي مشكلة والإستفادة من الموسم.وأشار بيان صادر عن النقابة الى ان الإجتماع ناقش "سلسلة من المواضيع الهامة وأبرزها تشجيع السياحة الوافدة الى لبنان عبر كافة الوسائل والمبادرات المتاحة ومنها المشاركة في معارض السياحة والسفر العالمية، لما تمثّل من أهمية كبيرة للقطاع السياحي خاصة وللإقتصاد الوطني بشكل عام. وقد تم الإتفاق في هذا الإطار على التحضير المبكر للمشاركة في معرض "WTM 2024".ولفت بيان النقابة الى أنه "تم التشديد على ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين النقابة و LITOOA لمتابعة ومعالجة مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك".وشددت النقابة على" العمل وبشكل مكثف على مكافحة الممارسات غير المشروعة التي تحصل في قطاع السياحة والسفر من قبل مكاتب غير مرخصة أو عبر افراد Online"، مؤكدة" المتابعة الحثيثة مع وزارة السياحة والجهات المعنية لمعالجة موضوع منتحلي الصفة".