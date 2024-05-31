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لبنان

وزير الزراعة حيا اصرار رجال الدفاع المدني على انقاذ احراج اللبونة من الحريق

Lebanon 24
31-05-2024 | 08:59
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كتب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور عباس الحاج حسن عبر منصة "اكس":" يواصل العدو الاسرائيلي عدوانه على الثروة الحرجية اللبنانية. ويستهدف بالذخائر الحارقة أجمل المناطق اللبنانية واكثرها كثافة بالاشجار الحرجية. تحية لرجال الدفاع المدني على اصرارهم المستمر وتنفيذ عمليات انقاذ لاحراج اللبونة واطفاء الحريق حتى ساعات الصباح الأولى".
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