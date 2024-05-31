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لبنان

مستشفى السان جورج - الحدت استنكر استهداف سيارة الهيئة الصحية في الناقورة

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:05
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صدر عن مستشفى السان جورج - الحدت، بيان، جاء فيه: "من جديد يصب العدو الصهيوني حقده وعدوانيته على الأطقم الإسعافية، مستهدفا   
الطاقم الإسعافي التابع للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية، عبر غارة  غاشمة شنتها مسيرة معادية على سيارتهم في الناقورة، مما أدى إلى استشهاد مسعف وجرح آخر.
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إن إدارة مستشفى السان جورج - الحدث والأطقم الطبية والتمريضية تستنكر هذا الإعتداء الإجرامي، سائلين المولى عز وجل الرحمة للشهيد والصبر والسلوان لعائلته والشفاء للجريح المسعف. 
ومؤكد أن استمرار العدو الاسرائيلي بهذه الخروق الخطرة هو برسم المجتمع الدولي ولا سيما المنظمات الدولية والإنسانية، وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشدد أنظمتها ودساتيرها على ضرورة حماية العاملين الصحيين ومراكزهم ووسائل النقل التابعة لهم".
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