من استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة إسعاف في الناقورة؟

استشهد المسعف حيدر محمود جهير، بعدما استهدفت مسيّرة للعدوّ الإسرائيليّ سيارة إسعاف، تابعة للهيئة الصحيّة الإسلاميّة، في بلدة الناقورة.

وتجدر الإشارة إلى إصابة شخص آخر، في الغارة الإسرائيليّة.