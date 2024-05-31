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لبنان
من استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة إسعاف في الناقورة؟
Lebanon 24
31-05-2024
|
09:23
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استشهد المسعف حيدر محمود جهير، بعدما استهدفت مسيّرة للعدوّ الإسرائيليّ سيارة إسعاف، تابعة للهيئة الصحيّة الإسلاميّة، في بلدة الناقورة.
وتجدر الإشارة إلى إصابة شخص آخر، في الغارة الإسرائيليّة.
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