توقيع اتفاق تعاون بين جامعة طرابلس ودار الإفتاء في عكار

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وقعت جامعة طرابلس ممثلة برئيسها الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي اتفاقية تعاون مع دار الإفتاء في عكار ممثلة بالمفتي الشيخ زيد بكار زكريا، في دار الفتوى في عكار في حلبا .حضر التوقيع رئيس الجامعة رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، عضو مجلس أمناء جامعة طرابلس الشيخ صلاح الدين الميقاتي، مسؤول مركز "علم وعمل" في الجامعة عضو هيئة "علماء فلسطين في لبنان" الشيخ محمد الحاج، وفاعليات علمية وفكرية ودينية.زكريابعد تلاوة آي من القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن الحاج، وتوقيع بروتوكول التعاون، كانت كلمة لمفتي عكار أكد فيها "ضرورة التعاون بين المؤسسات للنهوض بالعمل الإسلامي والدعوي"، منوها بالدور "الريادي لجامعة طرابلس منذ أيام المؤسس الراحل العالم الرباني محمد رشيد الميقاتي رحمه الله، الذي خرّج من جامعة طرابلس مئات الطلاب إلى عكار، فضلا عن الطلاب الذين وفدوا من دول كثيرة" .الميقاتيبدوره، أثنى رئيس جامعة طرابلس على "الجهود المباركة التي يبذلها مفتي عكار خدمة للإسلام وأهله"، لافتا إلى "العلاقة الطيبة التي كانت تربط منذ عقود طويلة كلا من الراحلَين الشيخ محمد بكار زكريا والشيخ محمد رشيد الميقاتي".وأشار الى أن "جامعة طرابلس والتي هي أول مؤسسة للتعليم العالي الخاص في شمال لبنان، آثرت منذ زمن أن تحتضن أبناء عكار في كل الظروف"، رافضا أن "تحوّل الرسالة العلمية السامية الى تجارة رخيصة"، مؤكدا "ضرورة التوعية الفقهية والفكرية والحفاظ على الأسرة في زمن التحديات الخطيرة" .وقال: "يسعدنا اليوم أن نوقع اتفاق تعاون مع دار الإفتاء في عكار لإتاحة فرصة الاستفادة من 33 تخصصا في الجامعة بكلّياتها الأربعة: الشريعة والدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، التربية بكل أقسامها وخاصة التربية الرياضية، الآداب والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية والندوات الفكرية في المجالات كافة، كل ذلك في نطاق بيئة جامعية آمنة ورصينة" .