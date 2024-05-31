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لبنان

جائزة لوزارة الصحة في جنيف تقديراً لجهودها الخاصة في برنامج "خطوة خطوة"

Lebanon 24
31-05-2024 | 09:47
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مُنحت وزارة الصحة العامة ،على هامش جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين التي تقام في جنيف، جائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها والصحة النفسية لعام 2023، وذلك تقديراً لجهودها الخاصة ببرنامج "خطوة خطوة".
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وقد عمل البرنامج الوطني للصحة النفسية بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية على تطوير واختبار وتوسيع نطاق برنامج "خطوة خطوة" وهو تدخل رقمي مجاني للمساعدة الذاتية، مثبت علمياً، مبني على توجيه منظمة الصحة العالمية يُستخدم في علاج الاكتئاب.

وفي هذا الإطار، شكر وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض منظمة الصحة العالمية وفريق عمل البرنامج  الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة برئاسة الدكتور ربيع الشماعي  وكافة الشركاء الذين يعملون مع الوزارة على هذا المشروع منذ العام 2016 وحتى يومنا هذا".
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