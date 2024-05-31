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لبنان

العبسي استقبل اللواء البيسري مع وفد أطلعه على الوضع الأمني

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:22
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استقبل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع وفد ضم: رئيس مكتب شؤون الاعلام العميد ايلي الديك، رئيس دائرة الإستقصاء والمندوبين المقدم ميشال مراد ورئيس شعبة إستقصاء دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى المقدم فادي الأشقر، وفي حضور راعي أبرشية بيروت المتروبوليت جورج بقعوني ورئيس الديوان البطريركي الأب رامي واكيم.
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واطلع البطريرك العبسي من البيسري على الأوضاع العامة في البلاد خصوصا منها الأوضاع الأمنية المتعلقة بعمل جهاز الأمن العام لجهة الإجراءات المتخذة والتي تأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وما يمكن أن تقدمه من إيجابيات على المستوى الأمني في البلاد، إضافة إلى الرؤية المستقبلية المتعلقة بملف النزوح. 

واستضاف بعدها اللواء البيسري والوفد المرافق على مأدبة غذاء، وختاما تمنى البطريرك العبسي للواء البيسري دوام التوفيق".
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