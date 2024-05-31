24
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فوز لبنان بمسابقة جوائز الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف
Lebanon 24
31-05-2024
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز مشروع "شبكة الثقافة والفنون العربية" (آكان) بمسابقة جوائز الأمم المتحدة لمشروعات "منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، ضمن الخمس الأوائل عن فئة التنوع الثقافي والهوية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي، وتحت شعار "مد جسور التواصل بين القارات المختلفة"، وبتنظيم من جمعية "تيرو" للفنون.
Advertisement
وتسلم الجائزة مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أثناء حفل أبطال جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024، الذي عقد في المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات، في جنيف - سويسرا، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلين عن بعثة لبنان الدائمة في جنيف.
ولفت بيان لجمعية "تيرو" الى أن "شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) تأسست خلال أزمة جائحة كورونا، بمبادرة من ناشطين ثقافيين بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية من أجل فتح صلة وصل وقنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات والخبرات والتجارب في الفنّ والثقافة في لبنان والمنطقة العربية والعالم في ظل الأزمات الحالية، والعمل على إيجاد حلول لتمكين المجتمعات الثقافية فيما بينها من أجل التشبيك والتعاون، ودعم الإبداع وتشجيع التبادل والمنح للأعمال الإبداعية، وتحسين السياسات الداعمة للثقافة والفنون، وتفعيل دور الفنّ والثقافة في تغيير المجتمعات عبر التعبير الحُر".
وذكر بأن "شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) فازت بجائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا التي تمنحها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية - فيينا، حيث تم اختيار الشبكة من بين 1300 مشروع من 87 دولة عام 2022 ،وحصدت جائزة عن فئة التنوع الثقافي والهوية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي، مع مشاريع من رواندا وبنغلادش والهند واستراليا، في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2021."
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
01:45 | 2024-05-31
31/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. الرئيس السابق للاتحاد اللبناني لكرة السلة في ذمة الله
12:25 | 2024-05-30
30/05/2024 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
07:58 | 2024-05-31
31/05/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
Lebanon 24
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
02:45 | 2024-05-31
31/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات البحث لا تزال جارية في حولا.. الغارة أوقعت شهيدين وهذه آخر المستجدات
Lebanon 24
عمليات البحث لا تزال جارية في حولا.. الغارة أوقعت شهيدين وهذه آخر المستجدات
13:56 | 2024-05-30
30/05/2024 01:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:56 | 2024-05-31
نصرالله: المعركة القائمة تعني مستقبل لبنان والثروة والسيادة اللبنانية
10:47 | 2024-05-31
مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة يارون
10:45 | 2024-05-31
مولوي عرض مع شقير والأشقر ووفد اصحاب الفنادق إجراءات دعم القطاع وحمايته من منافسة الـ"AIRBNB"
10:43 | 2024-05-31
مجلس نقابة محامي بيروت: الاعتداء على النقابة في طرابلس سابقة خطيرة
10:42 | 2024-05-31
الحاج حسن عرض مع وفد من الـUNDP ملفات القطاع الزراعي
10:22 | 2024-05-31
العبسي استقبل اللواء البيسري مع وفد أطلعه على الوضع الأمني
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
31/05/2024 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
31/05/2024 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
31/05/2024 18:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24