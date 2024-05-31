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لبنان

فوز لبنان بمسابقة جوائز الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:28
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فاز مشروع "شبكة الثقافة والفنون العربية" (آكان) بمسابقة جوائز الأمم المتحدة لمشروعات "منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، ضمن الخمس الأوائل عن فئة التنوع الثقافي والهوية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي، وتحت شعار "مد جسور التواصل بين القارات المختلفة"، وبتنظيم من جمعية "تيرو" للفنون.
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وتسلم الجائزة مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أثناء حفل أبطال جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2024، الذي عقد في المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات، في جنيف - سويسرا، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلين عن بعثة لبنان الدائمة في جنيف.

ولفت بيان لجمعية "تيرو" الى أن "شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) تأسست خلال أزمة جائحة كورونا، بمبادرة من ناشطين ثقافيين بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية من أجل فتح صلة وصل وقنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات والخبرات والتجارب في الفنّ والثقافة في لبنان والمنطقة العربية والعالم في ظل الأزمات الحالية، والعمل على إيجاد حلول لتمكين المجتمعات الثقافية فيما بينها من أجل التشبيك والتعاون، ودعم الإبداع وتشجيع التبادل والمنح للأعمال الإبداعية، وتحسين السياسات الداعمة للثقافة والفنون، وتفعيل دور الفنّ والثقافة في تغيير المجتمعات عبر التعبير الحُر".

وذكر بأن "شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) فازت بجائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا التي تمنحها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية - فيينا، حيث تم اختيار الشبكة من بين 1300 مشروع من 87 دولة عام 2022 ،وحصدت جائزة عن فئة التنوع الثقافي والهوية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي، مع مشاريع من رواندا وبنغلادش والهند واستراليا، في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات للعام 2021."

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