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لبنان

الحاج حسن عرض مع وفد من الـUNDP ملفات القطاع الزراعي

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:42
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وفدا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP برئاسة محمد صالح.

وخلال اللقاء، تم البحث في ملفات القطاع الزراعي عموما، إضافة إلى اهتمامات الوزارة في موضوع الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.
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كما تم التطرق إلى سبل التعاون بين المنظمة والوزارة على مستوى الاستزراع السمكي وكيفية دعم الوزارة عموما، لا سيما الثروتين النباتية والحيوانية خصوصا.
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