22
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مجلس نقابة محامي بيروت: الاعتداء على النقابة في طرابلس سابقة خطيرة
Lebanon 24
31-05-2024
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأسبوعية برئاسة النقيب فادي خليل مصري وحضور الأعضاء، وأصدر بيانا، اشار فيه انه "على أثر الإعتداء الذي تعرضت له نقابة المحامين في طرابلس من قبل مجموعة من المحتجين أثناء إنعقاد ندوة برعايتها، في إطار ممارستها لدورها الإجتماعي والثقافي والتعليمي، وبغية إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها أبناء طرابلس والشمال بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية USAID، يبدي مجلس نقابة المحامين في بيروت ما يلي:
Advertisement
أولا: إن دور نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لا يقتصر على ممارسة مهنة المحاماة فحسب، بل يتعداه إلى الدور الوطني والإنساني، خصوصاً وأن المحاماة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة.
ثانيا: إن ما حصل يشكل سابقة خطيرة يقتضي وضع حد لها وملاحقة المعتدين، حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال غير المقبولة والمسيئة لدور نقابة عريقة عمرها من عمر دولة لبنان الكبير.
ثالثا: يستنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت هذا الإعتداء السافر، ويتمنى على السلطات المختصة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين، كما يحيي النقيب سامي الحسن وأعضاء مجلس النقابة على جهودهم المثمرة في سبيل حل المشاكل الإجتماعية والثقافية والتعليمية في مدينة طرابلس خصوصا وفي الشمال عموما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
01:45 | 2024-05-31
31/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
Lebanon 24
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
02:45 | 2024-05-31
31/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
07:58 | 2024-05-31
31/05/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان شاب بشكل طارىء إلى المستشفى... ماذا كشف والده عن وضعه الصحيّ؟ (صورة)
Lebanon 24
نقل فنان شاب بشكل طارىء إلى المستشفى... ماذا كشف والده عن وضعه الصحيّ؟ (صورة)
06:14 | 2024-05-31
31/05/2024 06:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار اتّخذ... هذا ما سيقوم به إسرائيليّون بعد انتهاء الحرب مع "حزب الله"
Lebanon 24
القرار اتّخذ... هذا ما سيقوم به إسرائيليّون بعد انتهاء الحرب مع "حزب الله"
07:39 | 2024-05-31
31/05/2024 07:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-05-31
"إحتلال داخل لبنان".. هكذا تتحضر إسرائيل للغزو!
13:37 | 2024-05-31
فيديو قوي جداً.. شاهدوا لحظة قصف "الحزب" لموقع إسرائيليّ!
13:18 | 2024-05-31
حادثة مؤسفة في طرابلس.. قاصر يسقطُ من شرفة منزله!
13:14 | 2024-05-31
اعتصام أمام معمل الذوق.. و3 نواب يدخلون المكان!
13:10 | 2024-05-31
"صاروخياً".. إليكم آخر ما فعله "حزب الله"!
13:05 | 2024-05-31
هذا جديد ملف طحين "وودن بيكري"!
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
31/05/2024 21:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
31/05/2024 21:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
31/05/2024 21:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24