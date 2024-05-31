Advertisement

لبنان

مولوي عرض مع شقير والأشقر ووفد اصحاب الفنادق إجراءات دعم القطاع وحمايته من منافسة الـ"AIRBNB"

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1206344-638527743904801881.png
Doc-P-1206344-638527743904801881.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر على رأس وفد من أصحاب ومديري الفنادق، وتم البحث في أوضاع القطاع والصعوبات التي يمر فيها جراء عدة عوامل ضاغطة خصوصا تدني نسبة الإشغال بسبب حرب غزة والقتال في الجنوب.
Advertisement

وتركز النقاش على كيفية تدعيم صمود القطاع الفندقي، عبر معالجة بعض الملفات الضاغطة لا سيما الرسوم المرتفعة التي تفرض على الفنادق، والمنافسة غير المشروعة وغير العادلة المتأتية من تأجير الغرف والشقق السكنية عبر الـ"Airbnb" والتي من شأنها إلحاق ضرر كبير بقطاع الفنادق والعاملين فيه، خصوصا ان أصحاب الغرف والشقق المؤجرة عبر الـ"Airbnb" لا يدفعون ضرائب ورسوما ولا يستخدمون أي عامل. وكان تأكيد على ضرورة ربطهم بالأمن العام وإرسال صور عن جوزات سفر او بطاقات هوية النزلاء الى الأمن العام حفاظا على الأمن أسوة بالفنادق.

وتم الإتفاق على إتخاذ الخطوات المناسبة لحماية القطاع الفندقي والحفاظ على المؤسسات الفندقية التي تشكل ركنا اساسيا في السياحة اللبنانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-05-31
13:37 | 2024-05-31
13:18 | 2024-05-31
13:14 | 2024-05-31
13:10 | 2024-05-31
13:05 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24