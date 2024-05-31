Advertisement

لبنان

مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة يارون

Lebanon 24
31-05-2024 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1206346-638527745713169318.jpg
Doc-P-1206346-638527745713169318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة أغارت على بلدة يارون.
 
 
وبحسب المعلومات، استهدفت المسيّرة دراجة ناريّة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارتان إسرائيليتان على بلدة يارون
lebanon 24
31/05/2024 21:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة يارون ولا إصابات
lebanon 24
31/05/2024 21:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غارتان إسرائيليتان على بلدتيّ علما الشعب ويارون (الجزيرة)
lebanon 24
31/05/2024 21:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا إصابات في الغارة الإسرائيلية على بلدة يارون
lebanon 24
31/05/2024 21:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24

يارون

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-05-31
13:37 | 2024-05-31
13:18 | 2024-05-31
13:14 | 2024-05-31
13:10 | 2024-05-31
13:05 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24