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لبنان

"طائرة لبنانية" تهزّ عكا.. إنفجار كبير وهذه آخر مستجدات الجنوب!

Lebanon 24
31-05-2024 | 11:51
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تسيطر أجواءٌ من التوتر الشديد على الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة، حيث شهدت المنطقة إطلاق صواريخ كثيفة، مساء اليوم الجمعة.
 
وقالت مصادر ميدانية إنه تم إطلاق رشقات صاروخية كثيفة وثقيلة باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات كبيرة.
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ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد تمّ إطلاق أكثر من 30 صاروخاً من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي عند الحدود.
 
في المقابل، استهدف العدو الإسرائيلي أطراف مناطق راشيا الفخار وصنوبر الهبارية، فيما قصفت مدفعية العدو أطراف بلدات علما الشعب، الضهيرة وطيرحرفا.
 
من جهتهِ، زعم الجيش الإسرائيليّ أنه استهدف خليّة لـ"حزب الله" تواجدت داخل مبنى عسكريّ في منطقة الناقورة، مشيراً إلى أنه قتل عنصراً آخر للحزب في منطقة يارون. 
 
وتزامناً مع القصف، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دويّ انفجار قوي في مدينة عكا، وقالت التقارير إنه ناجمٌ عن اعتراض الجيش الإسرائيليّ طائرة مُسيرة من دون طيار جاءت من لبنان.
 
 
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