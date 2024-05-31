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لبنان

مؤيدون لـ"داعش" في منطقة لبنانية.. إليكم بيان الجيش!

Lebanon 24
31-05-2024 | 12:54
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
"على أثر تعرض منطقتي جبل البداوي ووادي النحلة - الشمال لسلسلة من الأعمال المهددة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تقص ومتابعة أمنية.
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وتنفيذا لإشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية 8 مواطنين تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي، واعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الإرهابية، إضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه.

كذلك، ضبطت المديرية أسلحة وأعتدة استخدمتها المجموعة في أعمالها. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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