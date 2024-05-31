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لبنان

"صاروخياً".. إليكم آخر ما فعله "حزب الله"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
31-05-2024 | 13:10
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كشفت مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" أنّ مستوطنتي عين يعقوب ويحيعام اللتين قصفهما الحزب هذا المساء، لم يسبق أن تمّ استهدافهما من قبل منذ بدء الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ يوم 8 تشرين الأوّل الماضي.
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وأوضحت المصادر أنَّ القصف الذي طال منطقة جعتون الإسرائيلية ليس جديداً، وسبق أن استهدف الحزب فيها مرابض مدفعية تابعة للجيش الإسرائيليّ.

وكان الحزب أصدرَ بياناً، مساء اليوم، أعلن فيه قصف مستعمرات جعتون وعين يعقوب ويحيعام الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ولفت الحزب إلى أنَّ تلك العملية جاءت رداً على الإعتداء الإسرائيليّ الذي طال الدفاع المدني في بلدة الناقورة وسيارة الإسعاف التابعة له والمسعفين بها، والذي أدى الى إستشهاد وجرح أشخاص من الطاقم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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