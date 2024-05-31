"صاروخياً".. إليكم آخر ما فعله "حزب الله"!

كشفت مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" أنّ مستوطنتي عين يعقوب ويحيعام اللتين قصفهما الحزب هذا المساء، لم يسبق أن تمّ استهدافهما من قبل منذ بدء الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ يوم 8 تشرين الأوّل الماضي.

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وأوضحت المصادر أنَّ القصف الذي طال منطقة جعتون الإسرائيلية ليس جديداً، وسبق أن استهدف الحزب فيها مرابض مدفعية تابعة للجيش الإسرائيليّ.



وكان الحزب أصدرَ بياناً، مساء اليوم، أعلن فيه قصف مستعمرات جعتون وعين يعقوب ويحيعام الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.