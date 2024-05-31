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لبنان
حادثة مؤسفة في طرابلس.. قاصر يسقطُ من شرفة منزله!
Lebanon 24
31-05-2024
|
13:18
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تعرّض القاصر "ع.ب." (10 سنوات) لحادثة سقوط من على شرفة منزله في محلة التبانة - شارع برغشة بمدينة طرابلس.
وعلى الأثر، جرى نقل الطفل إلى إحدى مستشفيات المدينة، وقد وُصفت حالته بالحرجة.
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