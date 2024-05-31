حادثة مؤسفة في طرابلس.. قاصر يسقطُ من شرفة منزله!

تعرّض القاصر "ع.ب." (10 سنوات) لحادثة سقوط من على شرفة منزله في محلة التبانة - شارع برغشة بمدينة طرابلس.

وعلى الأثر، جرى نقل الطفل إلى إحدى مستشفيات المدينة، وقد وُصفت حالته بالحرجة.