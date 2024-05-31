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لبنان

الحشيمي: طرح تسريح التلامذة السوريين من المدارس يحتاج الى عقلانية

Lebanon 24
31-05-2024 | 14:13
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استغرب النائب بلال الحشيمي، في بيان، "اقتراح البعض على وزير التربية عباس الحلبي عدم السماح بتسجيل أطفال النازحين السوريين غير الشرعيين في المدارس اللبنانية"، وقال: "ان هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على المدى الطويل، إذا ان تسريح هؤلاء الأولاد من المدارس سيحولهم إلى مجرمين وسارقين ومتعاطين ومروجين ومخربين وإرهابيين وسيشكلون خطرا كبيرا على المجتمع اللبناني، لا سيما أنه لم يصدر أي قرار بترحيل الطلاب السوريين الذين مازالوا موجودين في لبنان".
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أضاف: "ان الشرائع الدولية حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم نظراً لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع، وندعو إلى عدم التصرف بانفعالية وعصبية في ما خص هذه المسألة".
 
ولفت إلى أن "هذا الموضوع يحتاج روية وعقلانية لحله بطريقة لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".
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