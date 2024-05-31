Advertisement

لبنان

بشأن لبنان.. تصريحٌ مهم من بايدن!

Lebanon 24
31-05-2024 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1206430-638527879088031505.jpg
Doc-P-1206430-638527879088031505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، حركة "حماس" إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن "هذه هي أفضل طريقة للبدء في إنهاء الصراع الدامي".
Advertisement

وفي تصريح له، قال بايدن: "مع وقف إطلاق النار، يمكن توزيع هذه المساعدات بشكل آمن وفعال على كل من يحتاج إليها".
 
وتابع "بصفتي شخصاً كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأميركي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصاً أرسل القوات الأميركية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة، لا يمكننا تضييع هذه اللحظة".
 
وأضاف: "خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية. أما المرحلة الثانية ستشهد تبادلاً لكل الرهائن الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية، وفي المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لغزة".

وتطرّق بايدن إلى الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، فأعلن أنَّ الولايات المتحدة ستُساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية، يسمحُ بعودة سكان المناطق المهددة شمال إسرائيل إلى بيوتهم.
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-05-31
16:53 | 2024-05-31
16:38 | 2024-05-31
16:26 | 2024-05-31
16:13 | 2024-05-31
16:12 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24