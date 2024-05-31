20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن لبنان.. تصريحٌ مهم من بايدن!
Lebanon 24
31-05-2024
|
14:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، حركة "حماس" إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن "هذه هي أفضل طريقة للبدء في إنهاء الصراع الدامي".
Advertisement
وفي تصريح له، قال بايدن: "مع وقف إطلاق النار، يمكن توزيع هذه المساعدات بشكل آمن وفعال على كل من يحتاج إليها".
وتابع "بصفتي شخصاً كان له التزام طويل تجاه إسرائيل، وبصفتي الرئيس الأميركي الوحيد الذي زار إسرائيل في وقت حرب، وبصفتي شخصاً أرسل القوات الأميركية للدفاع المباشر عن إسرائيل حينما هاجمتها إيران، أطلب منكم التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه اللحظة، لا يمكننا تضييع هذه اللحظة".
وأضاف: "خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية. أما المرحلة الثانية ستشهد تبادلاً لكل الرهائن الأحياء المتبقين وستنسحب القوات الإسرائيلية، وفي المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لغزة".
وتطرّق بايدن إلى الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، فأعلن أنَّ الولايات المتحدة ستُساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية، يسمحُ بعودة
سكان المناطق المهددة شمال إسرائيل إلى بيوتهم.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
Lebanon 24
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
02:45 | 2024-05-31
31/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
01:45 | 2024-05-31
31/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
07:58 | 2024-05-31
31/05/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2024-05-31
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2024-05-31
في بلدة جنوبية.. إقفال ملحمتين بـ"الشمع الأحمر"!
16:38 | 2024-05-31
غارة تضرب الخيام.. 3 صواريخ تستهدف "سوبر ماركت"!
16:26 | 2024-05-31
المكاري: نسعى إلى تطوير النصوص القانونيَّة لحماية حرية التعبير
16:13 | 2024-05-31
هذا آخر اعتراف إسرائيليّ بشأن "حزب الله".. كلامٌ لافت جداً!
16:12 | 2024-05-31
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
01/06/2024 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
01/06/2024 02:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24