قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!

عُلِم أنه تمّ، يوم أمس الخميس، استئناف خدمة تسديد رسوم السير (الميكانيك) عبر كافة مراكز "OMT" في مختلف الأراضي اللبنانية.

وبحسب ما تبين مؤخراً، فإن تكلفة اللاصقة الإلكترونية التي سيحصل عليها المواطن بعد دفع الميكانيك باتت بمليون ليرة لبنانية، وذلك بالإضافة إلى رسوم الميكانيك المستحقة.

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في غضون ذلك، تبينّ أن هناك ما يُسمى "رسم طابع" وبات بـ100 ألف ليرة، في حين أن هناك "رسم طابع نقدي عن البدلات" بات أيضاً بـ100 ألف ليرة.