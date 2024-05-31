نقابة المحامين في طرابلس: نشكر نقابة بيروت على رفضها الإعتداء الذي طال مركزنا

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وأكد مجلس نقابة المحامين في طرابلس التعاون والتكافل والتضامن بين نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، مشيراً إلى أن "النقابتين تتوحدان دوماً في مختلف القضايا الوطنية والعربية والانسانية وخاصة في القضية الفلسطينية".