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لبنان

نقابة المحامين في طرابلس: نشكر نقابة بيروت على رفضها الإعتداء الذي طال مركزنا

Lebanon 24
31-05-2024 | 14:56
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توجه مجلس نقابة المحامين في طرابلس بالشكر لمجلس نقابة المحامين في بيروت على بيانها التضامني والداعم لموقف نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن ونقابة المحامين بعد تعرضها للإعتداء والإقتحام.
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وأكد مجلس نقابة المحامين في طرابلس التعاون والتكافل والتضامن بين نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، مشيراً إلى أن "النقابتين تتوحدان دوماً في مختلف القضايا الوطنية والعربية والانسانية وخاصة في القضية الفلسطينية".
 

 
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