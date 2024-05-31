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لبنان

"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!

Lebanon 24
31-05-2024 | 16:12
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ليلٌ ساخن يشهده جنوب لبنان، اليوم الجمعة، وذلك بعد تنفيذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية.
 
وخلال الساعة الأخيرة، شمل القصف البلدات التالية: عدلون، مروحين، عين قانا، حومين، طيرحرفا، الجبين.
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وفي ما خص غارة عدلون، فقد تحدثت المعلومات عن أن القصف طال منزلاً مؤلفاً من طابقين، ما أدى إلى تدميره.
 
وذكرت المصادر أنَّ الإستهداف أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.
 
"ضربة إستراتيجية"
 
من جهتها، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الهجوم الذي شنّه "حزب الله" ضد مستوطنات إسرائيلية عديدة اليوم بواسطة عشرات صواريخ الكاتيوشا.
 
وتحدثت التقارير عن أن القصف الذي نفذهُ الحزب أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما تم الحديث أيضاً عن أن عشرات الآلاف من سُكان الجليل الغربي، وحتى في المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها، يجدون أنفسهم مرة أخرى في الملاجئ تحت وابل صواريخ "حزب الله".
 
في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ "حزب الله" أصاب هدفاً عسكرياً إستراتيجياً، مشيرة إلى أنَّ الرقابة العسكرية فرضت حظر نشر بشأن طبيعة الهدف.
 
وأوضحت التقارير أن الهدف خرج كلياً عن الخدمة، وبسبب الرقابة ممنوعٌ ذكر أي تفصيلٍ من شأنه كشف هويته. 
 
 
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