"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!

ليلٌ ساخن يشهده جنوب لبنان، اليوم الجمعة، وذلك بعد تنفيذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية.

وخلال الساعة الأخيرة، شمل القصف البلدات التالية: عدلون، مروحين، عين قانا، حومين، طيرحرفا، الجبين.

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وفي ما خص غارة عدلون، فقد تحدثت المعلومات عن أن القصف طال منزلاً مؤلفاً من طابقين، ما أدى إلى تدميره.

وذكرت المصادر أنَّ الإستهداف أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

"ضربة إستراتيجية"