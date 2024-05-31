تناولت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الهجوم الذي شنّه "حزب الله" ضد مستوطنات إسرائيلية عديدة اليوم بواسطة عشرات صواريخ الكاتيوشا.

وتحدثت التقارير عن أن القصف الذي نفذهُ الحزب أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما تم الحديث أيضاً عن أن عشرات الآلاف من سُكان الجليل الغربي، وحتى في المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها، يجدون أنفسهم مرة أخرى في الملاجئ تحت وابل صواريخ "حزب الله".

Advertisement

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ "حزب الله" أصاب هدفاً عسكرياً إستراتيجياً، مشيرة إلى أنَّ الرقابة العسكرية فرضت حظر نشر بشأن طبيعة الهدف.

وأوضحت التقارير أن الهدف خرج كلياً عن الخدمة، وبسبب الرقابة ممنوعٌ ذكر أي تفصيلٍ من شأنه كشف هويته.