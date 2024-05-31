المكاري: نسعى إلى تطوير النصوص القانونيَّة لحماية حرية التعبير

أقامت جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، حفل العشاء السنوي، تكريما لأهل الإعلام والصحافة، في حضور وزير الإعلام زياد المكاري، المطران أنطوان نبيل العنداري رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، ألبير شمعون ممثلا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، المستشار الرئاسي مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو ابو كسم، جاك كلاسي مدير عام "تيلي لوميار" ورئيس مجلس إدارة "نورسات"، العميد حسين غدّار مدير التوجيه في الجيش اللبناني، المقدّم شادي عون ممثلا العميد إيلي الديك مدير شعبة الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، جورج حرب المستشار الإعلامي في المديرية العامة لأمن الدولة، رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري، إضافة إلى وجوه إعلامية وصحافية، شخصيات روحيّة وعسكرية، أكاديمية واجتماعية، إلى جانب أسرة الجامعة.

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وفي كلمة له، تحدث المكاري عن توقيع اتفاقات بين وزارة الاعلام والجامعات، لحض الطلاب على الانخراط في مؤسسات الدولة، وقال: "نحن نؤمن بأن الدولة تتطور من خلال الشباب المتخرّج من أفضل الجامعات اللبنانية، كجامعة سيدة اللويزة".

وتابع: "على رغم كل ما يمرّ به لبنان، نحن شعب يحب الحياة ولا يعرف الاستسلام. وهذا العشاء التكريمي هو لأهل الصحافة والاعلام، والصحافة قد دفعت ثمنا باهظا لايصال الحقيقة".

واعتبر المكاري أن "الوزارة تسعى جاهدة إلى تغيير النصوص القانونيَّة وتطويرها، لحماية حرية التعبير وليكون في لبنان قانون إعلام عصري".

وذكر بعض الإنجازات التي قامت أخيرا وزارة الإعلام والتي تتضمن استخدام لغة الإشارة في نشرة الأخبار للتواصل في شكل فعال بين أركان المجتمع كافة.

وختم: "أشكر لجامعة سيدة اللويزة هذا اللقاء السنوي الذي تتميّز به، بشخص رئيسها الأب بشارة الخوري، وأؤكد ان وزارة الاعلام ستبقى الى جانب الجامعات والمؤسسات التربويَّة، كما أنَّ لبنان كان وسيبقى منارة الاعلام في الشرق وفي العالم".