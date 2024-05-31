المكاري: نسعى إلى تطوير النصوص القانونيَّة لحماية حرية التعبير

20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المكاري: نسعى إلى تطوير النصوص القانونيَّة لحماية حرية التعبير
Lebanon 24
31-05-2024
|
16:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقامت جامعة سيّدة اللويزة – زوق مصبح، حفل العشاء السنوي، تكريما لأهل الإعلام والصحافة، في حضور وزير الإعلام زياد المكاري، المطران أنطوان نبيل العنداري رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، ألبير شمعون ممثلا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، المستشار الرئاسي مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو ابو كسم، جاك كلاسي مدير عام "تيلي لوميار" ورئيس مجلس إدارة "نورسات"، العميد حسين غدّار مدير التوجيه في الجيش اللبناني، المقدّم شادي عون ممثلا العميد إيلي الديك مدير شعبة الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، جورج حرب المستشار الإعلامي في المديرية العامة لأمن الدولة، رئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري، إضافة إلى وجوه إعلامية وصحافية، شخصيات روحيّة وعسكرية، أكاديمية واجتماعية، إلى جانب أسرة الجامعة.
Advertisement
وفي كلمة له، تحدث المكاري عن
توقيع اتفاقات بين وزارة الاعلام والجامعات، لحض الطلاب على الانخراط في مؤسسات الدولة، وقال: "نحن نؤمن بأن الدولة تتطور من خلال الشباب المتخرّج من أفضل الجامعات اللبنانية، كجامعة سيدة اللويزة".
وتابع: "على رغم كل ما يمرّ به لبنان، نحن شعب يحب الحياة ولا يعرف الاستسلام. وهذا العشاء التكريمي هو لأهل الصحافة والاعلام، والصحافة قد دفعت ثمنا باهظا لايصال الحقيقة".
واعتبر المكاري أن "الوزارة تسعى جاهدة إلى تغيير النصوص القانونيَّة وتطويرها، لحماية حرية التعبير وليكون في لبنان قانون إعلام عصري".
وذكر بعض الإنجازات التي قامت أخيرا وزارة الإعلام والتي تتضمن استخدام لغة الإشارة في نشرة الأخبار للتواصل في شكل فعال بين أركان المجتمع كافة.
وختم: "أشكر لجامعة سيدة اللويزة هذا اللقاء السنوي الذي تتميّز به، بشخص رئيسها الأب بشارة الخوري، وأؤكد ان وزارة الاعلام ستبقى الى جانب الجامعات والمؤسسات التربويَّة، كما أنَّ لبنان كان وسيبقى منارة الاعلام في الشرق وفي العالم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
Lebanon 24
في هذه المناطق.. "عجقة" سوريين إيجابية
02:45 | 2024-05-31
31/05/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
Lebanon 24
مصرف ينهي خدمات 170 موظفا "والبقية تأتي"
01:45 | 2024-05-31
31/05/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
07:58 | 2024-05-31
31/05/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2024-05-31
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2024-05-31
في بلدة جنوبية.. إقفال ملحمتين بـ"الشمع الأحمر"!
16:38 | 2024-05-31
غارة تضرب الخيام.. 3 صواريخ تستهدف "سوبر ماركت"!
16:13 | 2024-05-31
هذا آخر اعتراف إسرائيليّ بشأن "حزب الله".. كلامٌ لافت جداً!
16:12 | 2024-05-31
"ليل ساخن" في جنوب لبنان.. قصفٌ عنيف وتصعيدٌ إسرائيلي كبير!
15:28 | 2024-05-31
مفاجأة عن ضربة لـ"حزب الله".. تقارير إسرائيلية تكشفها!
فيديو
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
Lebanon 24
بقدرات تصوير فائقة.. شركة Oppo تروّج لهاتفها الجديد (فيديو)
01:00 | 2024-05-25
01/06/2024 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
Lebanon 24
ألبسها "الشبكة" وقبل قدمها.. فيديو لعروسين يشغل مواقع التواصل شاهدوه
00:37 | 2024-05-24
01/06/2024 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24