غارة تضرب الخيام.. 3 صواريخ تستهدف "سوبر ماركت"!

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارة جوية استهدفت بلدة الخيام بـ3 صواريخ.

وبحسب المعلومات، فإن الغارة طالت سوبر ماركت خريس، ما أدّى إلى اندلاع حريق فيها.

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وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان، ولم تُسجل أي إصابات.