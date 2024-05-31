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لبنان

غارة تضرب الخيام.. 3 صواريخ تستهدف "سوبر ماركت"!

Lebanon 24
31-05-2024 | 16:38
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نفذ العدو الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارة جوية استهدفت بلدة الخيام بـ3 صواريخ.
 
وبحسب المعلومات، فإن الغارة طالت سوبر ماركت خريس، ما أدّى إلى اندلاع حريق فيها.
 
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وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان، ولم تُسجل أي إصابات.
 
 
 
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