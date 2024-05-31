مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
57 بين شهيد وجريح هي حصيلة غير نهائية لعدوان مشترك نفذه الجيش الأميركي و القوات المسلحة البريطانية ضد 13 هدفا في اليمن والذريعة كانت "الدفاع عن النفس".
ولأن العدوان كان استهدافا واضحا للمواقع المدنية وانتهاكا سافرا لكل القوانين الدولية جاء الرد اليمني على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الذي أعلن أن القوتين الصاروخية والبحرية في اليمن نفذتا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "أيزنهاور" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية.
وتعهد سريع بأن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية وذلك باستهداف مصادر التهديد كافة وكل الأهداف المعادية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.
إلى فلسطين الصامدة لليوم المئتين والثمانية والثلاثين ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة انعكست ارادة البقاء في وجوه قاطني بيت حانون التي حوصرت لواحد وعشرين يوما.
غير أن انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جباليا كشف هول المأساة التي خلفها وراءه حيث أعلن الدفاع المدني عن تدمير أكثر من ألف منزل.
أما في الجنوب اللبناني فآخر اعتداءات العدو اليوم كانت استهداف سيارة تابعة للهيئة الصحية في الناقورة ما أدى إلى ارتقاء شهيد ووقوع جريح.
استهداف ليس الأول من نوعه للعدو الإسرائيلي الذي امتهن ضرب الأطقم الطبية في تجاوزات لا يردعها لا قانون دولي ولا إنساني.
في المقابل نفذت المقاومة اليوم عمليات استخدمت خلالها المسيرات الانقضاضية والصواريخ الثقيلة ومنها بركان.
هذه الجبهة أكد أمين حزب الله السيد حسن نصرالله انها جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الإستراتيجي الكبي بعيدا من الزواريب السياسية الضيقة.
جبهة لو لم تدخلها المقاومة لكان لبنان سيتحمل الكثير من الخسائر قال السيد فالمعركة معركة وجود ومصير.
وفي الشأن الداخلي نفى السيد نصرالله أي علاقة للمعركة في الجنوب وغزة بانتخاب الرئيس في لبنان مشددا على دور الحوار والتشاور للوصول إلى الحل فالذي عطل الإنتخابات الرئاسية مدة سنة قبل طوفان الأقصى هي الخلافات الداخلية والفيتوات الخارجية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في
من جديد: الهدنة في غزة تتعثر . مسؤول أمني اسرائيلي كبير أعلن ان تل ابيب لن توافق على اي وقف للقتال في غزة، ما لم يكن ضمن اتفاق متكامل بشأن تحرير الرهائن.
في المقابل، تصر حماس على وقف اسرائيل القتال قبل ابرام اتفاق يتضمن تبادل الرهائن بالسجناء الفلسطينيين. فهل الاختلاف حول الآلية حقيقي، أم مجرد ذريعة لعدم التوصل الى اتفاق ؟
الواضح ان اسرائيل لا تريد وقف اطلاق النار، وهو ما كشفه مستشار الامن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي، الذي اعلن في مقابلة اذاعية ان الحرب في غزة قد تستمر سبعة اشهر اضافية، وذلك لتعزيز هدف اسرائيل بتدمير سلطة حماس وقدراتها العسكرية.
وكما في غزة كذلك في لبنان. فظاهرا الشكليات هي التي تمنع انعقاد حلقات التشاور بين النواب، تمهيدا لجلسات انتخاب متتالية. لكن هل من يصدق بعد ان الاختلاف على من يدعو الى الحوار ومن يديره هو ما يمنع انتخاب رئيس؟
باختصار، الثنائي امل - حزب الله لا يريد انتخابات الآن وهو ينتظر نتائج معركة غزة. فهل يسلم المجتمع الدولي بالأمر الواقع المفروض من الثنائي، ام ان القمة الفرنسية- الاميركية في مطلع تموز المقبل ستغير معادلة الانتظار القاتلة؟