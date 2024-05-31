Advertisement

لبنان

عون يمهّد لفصل عون

Lebanon 24
31-05-2024 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1206502-638528182456346004.jpg
Doc-P-1206502-638528182456346004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار":غياب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن مراسم تقبّل العزاء بوفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بسبب تواجده خارج لبنان، قابله حضور وفدَين مثّلا التيار الى الضاحية الجنوبية لتقديم العزاء. ولوحِظ أن الوفد الأول ضم النواب: آلان عون وسيمون أبي رميا وأسعد درغام، وانضم إليهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب (الذي اتُّخذ أخيراً قرار بفصله من التيار، علماً أنه قاطع اجتماعاته قبل عامين)، بينما ضم الوفد الثاني النواب: غسان عطا الله وسامر التوم وسيزار أبي خليل. ولفتت المصادر إلى حضور درغام مع فريق «المغضوب عليهم»، علماً أن التياريين حاولوا مراراً التأكيد أن درغام ليس من ضمن النواب المعترضين على سياسة باسيل. وفيما لا يزال فصل النائب آلان عون من التيار معلّقاً، بسبب المكانة التي يتمتع بها عون بين المؤيدين والمناصرين، كشفت مصادر مطّلعة أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بدأ اجتماعات مع عدد من فعاليات منطقة بعبدا لـ«شرعنة» قرار الفصل.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-06-01
03:28 | 2024-06-01
03:11 | 2024-06-01
03:00 | 2024-06-01
02:46 | 2024-06-01
02:21 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24