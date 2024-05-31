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لبنان

سكاف: نخشى تضييع نافذة ضيقة للعبور نحو الانفراج

Lebanon 24
31-05-2024 | 23:01
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ابدى النائب غسان سكاف لـ«الأنباء الكويتية » خشيته «من تضييع اللبنانيين نافذة ضيقة للعبور نحو الانفراج». ورأى ان ربط الاستحقاق الرئاسي اللبناني بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل «دونه عواقب منها صرف الإدارة الأميركية النظر عن الملف اللبناني، إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الأميركي».
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وأضاف سكاف: «حاول الفرنسيون إعادة تنظيم تحركهم في لبنان، وجاءت زيارة لودريان التي فاجأت المعارضة والممانعة لخلوها من إشارات إيجابية، عدا البيان السابق للجنة الخماسية الذي صدر بعد الاجتماع في السفارة الأميركية بعوكر». وخلص سكاف إلى القول «ان زيارة لودريان أضرت ولم تنفع، ولم يتمكن الموفد الفرنسي من وضع خريطة طريق للمستقبل، لا بل أقفلت زيارته الأخيرة الأبواب على الآخر..».
وتوقع سكاف «خلط أوراق في الملف الرئاسي اللبناني وتبديل أسماء المرشحين، في حال تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية». ولم يخف توجسه من إطالة أمد الشغور وإمكان تخطيه الفترة التي فصلت بين نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان وانتخاب الرئيس ميشال عون.
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