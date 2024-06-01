نائب بقاعي "يفقد صوابه"...هذا ما حصل

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روى أحد الوزراء بأن نائبا بقاعيا "فقد صوابه" في مجلس عزاء والدة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وغادر المكان على عجل .وفي التفاصيل، كما رواها الوزير، فإن النائب الذي حضر لتأدية واجب العزاء فوجئ بعد دقائق بحضور أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، فقام هذا النائب بتغيير مكان جلوسه، وما لبث أن تموضع في مكان آخر حتى دخل المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حينها إعتبر هذا النائب أن الوضع لا يحتمل، فغادر المكان على الفور بعدما ظهرت على محياه علامات الغضب.