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لبنان

لودريان لحزب سيادي: أحيي إنفتاحكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2024 | 01:30
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لفت مصدر حزبي سيادي الى أن الموفد الرئاسي الفرنسي الى بيروت جان ايف لودريان كان في الجلسة المطولة مع قيادة هذا الحزب مستمعا جيدا جداً، حتى انه لم يطرح أسئلة كثيرة على عكس المرات السابقة، وهو شخصياً دوّن عددا من الملاحظات على دفتر صغير خاص به. لودريان إكتفى بالقول أمام قيادة هذا الحزب "إنكم من القلائل الذين تتحدثون بنفس الأفكار والمبادئ والمنطق ذاته كل مرة، وأحيي فيكم إنفتاحكم على الحلول الوسطية".
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المصدر ختم بأن آداء لودريان فهم منه أنه للإستطلاع أكثر منه لحل الأزمة حالياً .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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