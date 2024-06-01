Advertisement

لبنان

عمليّات خطف تستهدف سوريين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-06-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1206540-638528270252194814.jpg
Doc-P-1206540-638528270252194814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات الخطف التي تستهدف سوريين في لبنان. ويقول مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، إنّ أغلبيّة الخاطفين يحملون الجنسيّة السوريّة، وهدفهم من خطف بعض مواطنيهم هو المُطالبة بفديّة ماليّة، تصل إلى أرقام مُرتفعة في الكثير من الأحيان.
Advertisement
ويُشير المصدر الأمنيّ، إلى أنّ الخاطفين يستدرجون ضحاياهم، وينقلونهم إلى مناطق بقاعيّة أو على الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ويعمدون إلى تصوير فيديوهات لتعذيبهم، ويقومون بإرسالها إلى أهلهم، للضغط عليهم، كيّ يدفعوا الفدية الماليّة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-06-01
03:28 | 2024-06-01
03:11 | 2024-06-01
03:00 | 2024-06-01
02:46 | 2024-06-01
02:21 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24