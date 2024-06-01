عمليّات خطف تستهدف سوريين

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كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليّات الخطف التي تستهدف سوريين في لبنان. ويقول مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، إنّ أغلبيّة الخاطفين يحملون الجنسيّة السوريّة، وهدفهم من خطف بعض مواطنيهم هو المُطالبة بفديّة ماليّة، تصل إلى أرقام مُرتفعة في الكثير من الأحيان.ويُشير المصدر الأمنيّ، إلى أنّ الخاطفين يستدرجون ضحاياهم، وينقلونهم إلى مناطق بقاعيّة أو على الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ويعمدون إلى تصوير فيديوهات لتعذيبهم، ويقومون بإرسالها إلى أهلهم، للضغط عليهم، كيّ يدفعوا الفدية الماليّة.