لا عقوبات اميركية

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قال مصدر ديبلوماسي بارز ان الولايات المتحدة الاميركية لا تستطيع في الوقت الراهن فرض عقوبات على" كبار" معطّلي الإنتخابات الرئاسية لكونها تحتاج الى مساعدتهم من أجل حلّ الملفات الداخلية والحدودية.اضاف: ان المتاح حاليا هو الضغط الديبلوماسي بشتى الطرق لتمرير الاستحقاق قبل دخول واشنطن في المدار الرئاسي.