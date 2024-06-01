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لبنان

لا عقوبات اميركية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2024 | 02:15
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قال مصدر ديبلوماسي بارز ان الولايات المتحدة الاميركية لا تستطيع في الوقت الراهن فرض عقوبات على" كبار" معطّلي الإنتخابات الرئاسية لكونها تحتاج الى مساعدتهم من أجل حلّ الملفات الداخلية والحدودية.
اضاف: ان المتاح حاليا هو الضغط الديبلوماسي بشتى الطرق لتمرير الاستحقاق قبل دخول واشنطن في المدار الرئاسي.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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