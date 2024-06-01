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لبنان

الجبهة الجنوبية مشتعلة.. قصف متبادل وعمليات الحزب تصيب العمق الاسرائيلي

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:58
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لم تهدأ الجبهة الجنوبية منذ ساعات الصباح الأولى حيث شنّ الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات استهدفت عدداً من القرى الحدودية، لا سيما كفركلا والخيام ومركبا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة مجدل سلم"،  قضاء مرجعيون، وعملت فرق الهيئة الصحية الإسلامية على نقل اصابتين من مكان الغارة.
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في المقابل، دوّت صفارات الإنذار في منطقتي يفتاح وحرمون في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط قذيفة صاروخية دون وقوع إصابات أو أضرار في محيط يفتاح وحرمون في الجليل الأعلى، وانفجرت صواريخ اعتراضية فوق ميس الجبل.

عمليات "الحزب":

وأعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 07:45 من صباح اليوم موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كذلك، أعلن "حزب الله"، أن عناصره شنوا هجوماً جوياً بمسيرات ‏انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح استهدفت أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".
كما استهدف عناصر الحزب مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الاسرائيلي في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية، ومستعمرة نطوعة بالأسلحة ‏الصاروخية.‏

 
 
 
 
 
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