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لبنان

بعد ليل ساخن.. هكذا يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم

Lebanon 24
01-06-2024 | 01:25
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تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية، حيث استهدفت دبابة ميركافا اسرائيلية صباح اليوم بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة.
وكان الجيش الاسرائيلي قد صعّد مساء أمس من تعدياته على القرى الجنوبية وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط ليلا ساخنا، حيث شنت المسيّرات قرابة العاشرة ليلا سلسلة غارات استهدفت خلالها بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة ومروحين،  ما ادى الى اضرار جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل غير المؤهولة،  كما تعرضت بعيد  الثانية عشرة ليلا اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة والضهيرة لقصف مدفعي متقطع.   
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يذكر ان الغارة التي شنها الطيران المسيّر على اطراف بلدة عدلون ادت الى استشهاد اللبنانية ام مهدي عبود واصابة عدد من الجرحى وتدمير المنزل المستهدف والحاق الاضرار بعشرات المنازل المحيطة. 
كما أطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وعلى طول الساحل البحري جنوب صور، كما استمرت الطائرات الاستطلاعية بالتحليق في سماء الجنوب.
وأدت غارة إسرائيلية ليلا على بلدة الخيام الى احتراق سوبر ماركت ابو نعيم من دون وقوع إصابات.
 
 
 
 
 
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