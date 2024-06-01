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لبنان

"حزيران مولعها": استعدوا لطقس حار ولاهب.. الحرارة ستصل إلى 36 في هذه المنطقة اللبنانية

Lebanon 24
01-06-2024 | 01:27
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الهندي الموسمي الحار يسيطر على شبه الجزيرة العربيّة وبخاصة دول الخليج فتتدنى قيم الضغط الجوّي نحو 996hpa خلال يومي الثلاثاء والأربعاء  المقبلين ، الأمر الذي سيساهم بتمدّد كتل مدارية حارة نحو مصر وسيناء والأردن وسوريا والعراق لتتخطى درجات الحرارة 37 درجة في دمشق و35-36 في البقاع و51 بين الكويت والعراق و 42-45 في الاردن، فيتأثر لبنان بكتل حارة اعتبارا من يوم السبت لتدخل ذروتها يوم الإثنين وتستمر خلال اوّل عشرة ايام من شهر حزيران.
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أضاف :"طقس حار ولاهب بخاصة في البقاع والجنوب والشمال والمناطق الجبلية بينما تكون حارة ورطبة على الساحل بين 32 و 33 درجة،  وإلى عشاق الصيف نقول باختصار: بلّشت الصيفية وحزيران مولّعها".

الحرارة على الساحل اليوم السبت: 29-30 نهاراً و 23 ليلاً
في البقاع: 29 نهاراً و 19 ليلا
على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و  17 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و  12 ليلاً
الرياح: شمالية دافئة
سرعتها 15 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 70%
حالة البحر : منخفض الموج
حرارة المياه 26 درجة.

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