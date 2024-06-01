"حزيران مولعها": استعدوا لطقس حار ولاهب.. الحرارة ستصل إلى 36 في هذه المنطقة اللبنانية

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الهندي الموسمي الحار يسيطر على شبه الجزيرة العربيّة وبخاصة دول الخليج فتتدنى قيم الضغط الجوّي نحو 996hpa خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، الأمر الذي سيساهم بتمدّد كتل مدارية حارة نحو مصر وسيناء والأردن وسوريا والعراق لتتخطى درجات الحرارة 37 درجة في دمشق و35-36 في البقاع و51 بين الكويت والعراق و 42-45 في الاردن، فيتأثر لبنان بكتل حارة اعتبارا من يوم السبت لتدخل ذروتها يوم الإثنين وتستمر خلال اوّل عشرة ايام من شهر حزيران.أضاف :"طقس حار ولاهب بخاصة في البقاع والجنوب والشمال والمناطق الجبلية بينما تكون حارة ورطبة على الساحل بين 32 و 33 درجة، وإلى عشاق الصيف نقول باختصار: بلّشت الصيفية وحزيران مولّعها".الحرارة على الساحل اليوم السبت: 29-30 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 29 نهاراً و 19 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 17 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و 12 ليلاًالرياح: شمالية دافئةسرعتها 15 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1016hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : منخفض الموجحرارة المياه 26 درجة.