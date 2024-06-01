غارة إسرائيلية بمسيّرة تستهدف دراجة نارية في مجدل سلم

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة إسرائيلية بمسيّرة استهدفت صباح اليوم السبت دراجة نارية على طريق اكاسيا مجدل سلم في الجنوب ما أدى إلى وقوع إصابات.

وعملت فرق الهيئة الصحية الإسلامية على نقل اصابتين من مكان الغارة.