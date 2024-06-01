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لبنان

في طرابلس.. أطلق النار على أحد الأشخاص وهرب (صور)

Lebanon 24
01-06-2024 | 01:55
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أقدم مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق النار على المدعو "علاء هيثم السيد" في شارع الراهبات طرابلس بالقرب من عقيل اخوان وأصابه بطلق ناري بقدمه ولاذ بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد عمل الصليب الأحمر على نقله للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.
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