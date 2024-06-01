25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من كفرملكي.. شهيد جديد لحزب الله
Lebanon 24
01-06-2024
|
01:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى حزب الله في بيان صادر عن الاعلام الحربي الشهيد أحمد محمد طبوش "بلال صادق" مواليد العام ١٩٩١ من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رداً على استهداف دراجة نارية صباح اليوم.. هجوم جوي لحزب الله على ثكنة يفتاح
Lebanon 24
رداً على استهداف دراجة نارية صباح اليوم.. هجوم جوي لحزب الله على ثكنة يفتاح
01/06/2024 10:32:07
01/06/2024 10:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
Lebanon 24
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
01/06/2024 10:32:07
01/06/2024 10:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: متمسّكون بترشيح فرنجية وأبلغنا لودريان رفض أيّ حوار لا يقوده بري
Lebanon 24
حزب الله: متمسّكون بترشيح فرنجية وأبلغنا لودريان رفض أيّ حوار لا يقوده بري
01/06/2024 10:32:07
01/06/2024 10:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر اعتراف إسرائيليّ بشأن "حزب الله".. كلامٌ لافت جداً!
Lebanon 24
هذا آخر اعتراف إسرائيليّ بشأن "حزب الله".. كلامٌ لافت جداً!
01/06/2024 10:32:07
01/06/2024 10:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كفرملكي
حزب الله
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
Lebanon 24
قريباً.. فاتورة بمليون ليرة سيدفعها الجميع!
14:40 | 2024-05-31
31/05/2024 02:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان شاب بشكل طارىء إلى المستشفى... ماذا كشف والده عن وضعه الصحيّ؟ (صورة)
Lebanon 24
نقل فنان شاب بشكل طارىء إلى المستشفى... ماذا كشف والده عن وضعه الصحيّ؟ (صورة)
06:14 | 2024-05-31
31/05/2024 06:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تعامل معها برومانسية أمام الجميع.. شاهدوا أول ظهور لدانا الحلاني وخطيبها بعد اعلان خطوبتهما رسميًا
Lebanon 24
تعامل معها برومانسية أمام الجميع.. شاهدوا أول ظهور لدانا الحلاني وخطيبها بعد اعلان خطوبتهما رسميًا
04:49 | 2024-05-31
31/05/2024 04:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في شحيم... سوريّ قتل إبنه الوحيد ورمى جثته على الطريق
07:58 | 2024-05-31
31/05/2024 07:58:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
مجزرة إسرائيلية تضرب عدلون.. تدمير منزل وفيديو يرصد المشهد!
15:01 | 2024-05-31
31/05/2024 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:28 | 2024-06-01
رداً على استهداف دراجة نارية صباح اليوم.. هجوم جوي لحزب الله على ثكنة يفتاح
03:11 | 2024-06-01
نتنياهو يعطي تعليمات "بتوسيع" مستوى الضربات على لبنان.. إليكم التفاصيل
03:00 | 2024-06-01
مؤشرات جدية على ارتفاع احتمال توسّع المعركة
02:46 | 2024-06-01
زيارة رعوية للمطران الجميل إلى برشلونة
02:30 | 2024-06-01
مع اقتراب الصيف.. الى أين يُسافر اللبنانيّون؟
02:21 | 2024-06-01
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
01/06/2024 10:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
01/06/2024 10:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
01/06/2024 10:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24