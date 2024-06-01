من كفرملكي.. شهيد جديد لحزب الله

نعى حزب الله في بيان صادر عن الاعلام الحربي الشهيد أحمد محمد طبوش "بلال صادق" مواليد العام ١٩٩١ من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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