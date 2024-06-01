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لبنان

من كفرملكي.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
01-06-2024 | 01:51
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نعى حزب الله في بيان صادر عن الاعلام الحربي الشهيد أحمد محمد طبوش "بلال صادق" مواليد العام ١٩٩١ من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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