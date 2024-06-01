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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
01-06-2024 | 02:21
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 07:45 من صباح اليوم موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
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حزب الله

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